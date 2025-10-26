Giugliano e Lucca in lutto per Luigi Pragliola Farmacista e docente si è spento a 41 anni

26 ott 2025

Giugliano e Lucca in lutto per la prematura scomparsa di Luigi Pragliola. L’uomo si è spento questa mattina a 41 anni dopo alcuni mesi di lotta contro un male incurabile. Luigi, laureato in Farmacia all’Università Federico II di Napoli, aveva poi deciso di dedicarsi all’insegnamento ed era diventato professore di materie come matematica, fisica e . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

