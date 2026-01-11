Si accascia esanime in strada | salvato dalla manovra salvavita di un' educatrice

Durante un normale giorno, una donna si accascia esanime in strada. Grazie alla pronta reazione di un’educatrice, che esegue una manovra salvavita, la situazione si risolve senza conseguenze gravi. Questo episodio evidenzia l’importanza di conoscere le manovre di primo soccorso e il ruolo fondamentale della prontezza nei momenti di emergenza. Un gesto che può fare la differenza tra una tragedia e un lieto esito.

A volte il confine tra una tragedia e un grande spavento è questione di attimi, di prontezza e di un pizzico di fortuna. Così è stato per un quarantenne di origine straniera che si trovava ieri nei pressi della biblioteca di via Milano a Brescia. Erano da poco passate le 16, quando il malcapitato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

