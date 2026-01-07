Un uomo di 36 anni si è ferito al petto con un coltello a Lecce, tentando di togliersi la vita. Dopo aver agito, è sceso dal furgone per cui lavora e si è accasciato in strada. La scena, osservata da alcuni automobilisti sotto la pioggia, ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Attualmente, il 36enne si trova in ospedale, sotto le cure dei medici.

LECCE - Ha impugnato un coltello e si è ferito al petto con l’idea di farla finita: poi è sceso dal furgone della ditta per la quale lavora e si è accasciato a terra, venendo subito notato da alcuni automobilisti in transito nella zona, sotto la pioggia intensa che stava cadendo in quei minuti.È. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Si accoltella a bordo di un furgone, poi scende e si accascia in strada: 36enne in ospedale

