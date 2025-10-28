Giornata della Prevenzione Vascolare e del Linfedema Oncologico | visite gratuite a Pagani

Dopo il grande successo dello scorso 15 ottobre, torna domani (mercoledì 29 ottobre) una giornata dedicata alle visite gratuite con ecocolordoppler all'ospedale “Andrea Tortora” di Pagani. Vista l'alta affluenza il dottor Maurizio Pagano, presidente della Società Italiana FleboLinfologia (SIFL). 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Tramonti, partecipazione record alla giornata di prevenzione del tumore del colon retto - facebook.com Vai su Facebook

"Giornata della Prevenzione Vascolare e del Linfedema Oncologico": visite gratuite a Pagani - Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare l’utenza sull’importanza della prevenzione della trombosi venosa profonda (TVP) e delle varici degli arti inferiori, patologie molto diffuse ma spesso sottov ... salernotoday.it scrive

Prevenzione vascolare e linfedema oncologico: visite gratuite al “Tortora” di Pagani - Parte il 15 ottobre all'ospedale Andrea Tortora di Pagani la Giornata della prevenzione vascolare e del linfedema oncologico, un'iniziativa di grande rilevanza sanitaria promossa dall'ASL Sal ... Lo riporta ilvescovado.it

Giornata Mondiale contro lo Stroke, screening vascolare al DEA Fazzi di Lecce - In occasione della Giornata Mondiale contro lo Stroke, il 26 ottobre si terrà nel DEA “Vito Fazzi” di Lecce “Il tempo è cervello” una mattinata di prevenzione e informazione. Secondo leccesette.it