Guida semplice e ufficiale per prenotare o disdire visite ambulatoriali all’Azienda Moscati
Questa guida ufficiale fornisce istruzioni chiare e concise su come prenotare o disdire visite ambulatoriali presso l’Azienda Moscati, facilitando il processo per i cittadini. Attraverso una breve clip informativa, l’Azienda mira a semplificare le procedure e a rendere più accessibili i servizi sanitari offerti.
L’Azienda Moscati diffonde una breve clip informativa dedicata ai cittadini che devono prenotare o disdire una visita ambulatoriale. Il video, costruito con immagini essenziali e una sequenza di passaggi lineari, illustra il funzionamento delle prenotazioni e presenta le quattro modalità. Avellinotoday.it
