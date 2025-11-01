Il Monza attende lo Spezia con vento in poppa e favori della cabala ma Bianco avverte | Sarà una gara dura

Monza, 1 novembre 2025 Il tecnico Paolo Bianco in conferenza è stato chiaro: “Le 6 vittorie fatte non bastano per parlare di p romozione. Ne servono almeno 20 o 22”. Per questo il Monza non può e non deve sedersi sugli allori. I biancorossi, impegnati domani pomeriggio alle ore 17.15 all’U-Power Stadium contro lo Spezia, sono chiamati a dare ulteriore continuità. Sul piano del gioco e anche in termini di classifica, visto che la vetta dista un solo punto. Cinque successi consecutivi nella storia del club brianzolo mancano da quasi 50 anni e battere la cabala numerica potrebbe rappresentare un ulteriore stimolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Monza attende lo Spezia con vento in poppa e favori della cabala, ma Bianco avverte: “Sarà una gara dura”

