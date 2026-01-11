Serie C vittoria importante per la Dierre e Cernic commenta | Donati è di un' altra categoria
La Dierre Basketball Reggio Calabria apre il 2026 con una vittoria significativa in Serie C, rafforzando la propria posizione nel campionato. L’esterno Roberto Cernic ha commentato l’evento, sottolineando come questa sia stata la partita desiderata fin dall’inizio: un risultato che conferma la crescita e l’impegno della squadra nel percorso stagionale.
Un inizio del 2026 da incorniciare per la Dierre Basketball Reggio Calabria, che consolida il suo cammino nel campionato con una vittoria importante, descritta dall'esterno Roberto Cernic come "la partita che volevamo noi fin da subito". In una conversazione a caldo, il giocatore ha tracciato un. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
