Chiellini carica la Juve | Fondamentale ripartire con una vittoria a Cremona ma domani è un’altra partita importante Abbiamo un doppio obiettivo

Juventusnews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiellini suona la carica: la vittoria di Cremona è il punto da cui ripartire, ma ora servono punti pesanti in Champions League per risalire. Una vittoria per scacciare la crisi, ora la testa all’Europa per raddrizzare la stagione. La  Juventus  si gode i tre punti sofferti ma fondamentali ottenuti a Cremona all’esordio di  Luciano Spalletti, un successo che ha interrotto la striscia negativa. A suonare la carica in vista del prossimo, cruciale impegno è  Giorgio Chiellini. L’ex capitano, ora dirigente del club, è intervenuto ai microfoni di  Radio TV Serie A, sottolineando l’importanza della vittoria in campionato ma alzando subito l’asticella in vista della Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Chiellini carica la Juve: «Fondamentale ripartire con una vittoria a Cremona, ma domani è un'altra partita importante. Abbiamo un doppio obiettivo»

