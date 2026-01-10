Serie C | Livorno-Juventus Next Gen le probabili formazioni Venturato | Partita difficile dobbiamo sfruttare le nostre armi

Analisi delle probabili formazioni di Livorno-Juventus Next Gen, incontro valido per la Serie C. Dopo la sconfitta contro la Ternana, i toscani cercano risposte e miglioramenti, mentre Venturato sottolinea la difficoltà della partita e l’importanza di sfruttare le proprie risorse. Un match che testerà le potenzialità delle due squadre in un momento delicato della stagione.

Il ko sul campo della Ternana, arrivato dopo che gli amaranto erano passati inizialmente in vantaggio, ha fatto nuovamente scivolare il Livorno in una pericolosa posizione di classifica. Dionisi e compagni, adesso, hanno infatti solamente un punto di vantaggio sulla zona playout e nella gara.

