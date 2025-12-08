Serie C derby sfortunato per Amaro Dhelios | piegata dalla meritevole Luck Volley
Derby vero, caldo ma sfortunato per i pallavolisti dell’Amaro Dhelios. Vince la giovane e meritevole Luck Volley. Vince il pubblico di Reggio Calabria, festoso e appassionato che ha riempito le tribune del Boccioni, per poi gustarsi la sfida di C femminile, tra la capolista Puliservice e gli. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
