Ko con la Virtus Roma L’Adamant ci prova ma regge solo 3 tempi
Virtus Roma 84 adamant ferrara 72 VIRTUS ROMA: Toscano 9, Visintin 6, Majcunic, Battistini 10, Lenti 4, Bazan 6, Barattini 27, Rodriguez 7, Leggio 15, Fokou. All. Calvani. ADAMANT FERRARA: Dioli, Bellini 2, Sackey 8, Pellicano 3, Renzi 14, Santiago 14, Tio 14, Solaroli 5, Marchini 2, Casagrande 7, Caiazza 3. All. Benedetto. Parziali: 21-25; 45-40; 60-56. BASKET SERIE B L’Adamant gioca trenta ottimi minuti sul parquet del Pala Tiziano, tiene testa alla corazzata Virtus Roma prima di subire un break di 15-3 in avvio di ultimo quarto che indirizza la sfida in favore dei padroni di casa. Finisce 84-72 per la truppa di coach Calvani, al cospetto di una Ferrara che torna a casa comunque con altri segnali positivi da una trasferta ai limiti del proibitivo, giocata senza timore da Santiago e compagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
