L’Arno Volley passa al Maccagnolo | Club Arezzo battuto 3-0
Arezzo, 1 dicembre 2025 – Serata negativa per il Club Arezzo al Palazzetto del Maccagnolo, dove nella 8ª giornata del campionato nazionale di Serie B (girone E) arriva una sconfitta netta per 0-3 contro la Toscanagarden Arno Volley. I pisani si impongono con i parziali di 15-25, 13-25, 23-25, confermando solidità e qualità soprattutto nei momenti chiave del match. La gara è stata interpretata male dagli aretini sin dalle prime battute, con un approccio poco efficace e una generale mancanza di intensità. Arno Volley ha preso subito in mano il gioco grazie a un cambio palla molto efficiente e a un muro costante ed efficace, mettendo in difficoltà la ricezione e l’attacco del Club Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
