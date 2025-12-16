LIVE Perugia-Swehly Sports Club 1-0 Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | la squadra di Lorenzetti domina 25-10 il primo parziale!
Segui in tempo reale la sfida tra Perugia e Swehly Sports Club, valida per il Mondiale per club di volley 2025. La squadra di Lorenzetti si impone nel primo set con un netto 25-10, grazie a un inizio brillante. Aggiorna la diretta per non perdere gli ultimi sviluppi della partita.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-7 Primo tempo perfetto di Babani. 12-6 Bekhit manda in rete la battuta. 11-6 Ben Tara spara fuori una diagonale molto banale per uno come lui. 11-5 In rete il servizio di Elhoush. 10-5 Questa volta Abdulsalam è bravo a trovare il mani fuori. 10-4 Arriva un altro muro di Simone Giannelli, sempre su Abdulsalam. 9-4 Fallo di piede in battuta di Swehly. 8-4 Errore al servizio di Perugia. 8-3 Che primo tempo di Solé! 7-3 Aween trova le mani di Ben Tara. 7-2 Giannelli sceglie Ben Tara e ha ragione! Diagonale vincente. 6-2 Invasione a rete di Babani. 5-2 Semeniuk prova a piazzare la parallela ma non trova il campo, di poco. Oasport.it
