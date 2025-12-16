Segui in tempo reale la sfida tra Perugia e Swehly Sports Club, valida per il Mondiale per club di volley 2025. La squadra di Lorenzetti si impone nel primo set con un netto 25-10, grazie a un inizio brillante. Aggiorna la diretta per non perdere gli ultimi sviluppi della partita.

© Oasport.it - LIVE Perugia-Swehly Sports Club 1-0, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: la squadra di Lorenzetti domina 25-10 il primo parziale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-7 Primo tempo perfetto di Babani. 12-6 Bekhit manda in rete la battuta. 11-6 Ben Tara spara fuori una diagonale molto banale per uno come lui. 11-5 In rete il servizio di Elhoush. 10-5 Questa volta Abdulsalam è bravo a trovare il mani fuori. 10-4 Arriva un altro muro di Simone Giannelli, sempre su Abdulsalam. 9-4 Fallo di piede in battuta di Swehly. 8-4 Errore al servizio di Perugia. 8-3 Che primo tempo di Solé! 7-3 Aween trova le mani di Ben Tara. 7-2 Giannelli sceglie Ben Tara e ha ragione! Diagonale vincente. 6-2 Invasione a rete di Babani. 5-2 Semeniuk prova a piazzare la parallela ma non trova il campo, di poco. Oasport.it

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Resmi Dimulai FIVB Club World Championship 2025 Siapa Calon Juara Dunia Tahun Ini

Video Resmi Dimulai FIVB Club World Championship 2025 Siapa Calon Juara Dunia Tahun Ini Video Resmi Dimulai FIVB Club World Championship 2025 Siapa Calon Juara Dunia Tahun Ini

LIVE Perugia-Swehly Sports Club, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: debutto agevole contro i libici - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live dell'esordio della Sir ... oasport.it