Nella 20ª giornata di Serie A, l'Atalanta ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Torino alla New Balance Arena di Bergamo. La partita ha visto le due squadre confrontarsi in un match equilibrato, con i padroni di casa che sono riusciti a portare a casa i tre punti. Questo risultato influisce sulla classifica del campionato, evidenziando le prestazioni di entrambe le formazioni in questa fase della stagione.

Nella 20esima giornata di Serie A alla New Balance Arena di Bergamo l'Atalanta si impone per 2 a 0 sul Torino. Parziale di 1-0 già nel primo tempo per i bergamaschi che dominano nel possesso palla e al 13esimo passano in vantaggio grazie a un'incornata di Charles De Keteleare su corner battuto da Lorenzo Bernasconi. Il belga riesce a staccare e impattare sul pallone di testa che si insacca alla sinistra di Paleari. Nella seconda frazione di gioco la Dea sfiora subito il raddoppio al 49esimo con il palo centrato da Davide Zappacosta dopo un aggancio in area. I Granata provano a dare una svolta al match con l'ingresso in campo di forze fresche: Giovanni Simeone al posto di Duvan Zapata, Emirhan Ilkhan per l'ammonito Adrien Tameze e Che Adams per Cyril Ngonge. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Serie A, l'Atalanta si impone sul Torino: 2 a 0 alla New Balance di Bergamo

Leggi anche: Serie A, l'Atalanta si impone sul Genoa

Leggi anche: L’Atalanta ospita il Torino, la sfida alla New Balance Arena: probabili formazioni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Atalanta in formato Champions League! Charles De Ketelaere torna al gol e segna anche Mario Pasalic, Torino battuto 2-0 alla New Balance Arena; Atalanta-Torino 2-0, decidono le reti di De Ketelaere e Pasalic; Pasalic, gol e pianto per il padre morto: vince l'Atalanta, 2-0 al Toro; SERIE A – 19° GIORNATA: L’INTER VINCE A PARMA (2-0) E IPOTECA IL TITOLO DI CAMPIONE D’INVERNO. IL NAPOLI RALLENTA (2-2) CONTRO IL VERONA. VITTORIE ESTERNE PER ATALANTA E UDINESE. PAREGGIO AMARO PER LA FIORENTINA.

Serie A, la classifica aggiornata: l'Atalanta mette la freccia sul Bologna e accorcia sul Como - 0 contro il Torino nell'ultima partita del sabato della 20^ giornata di Serie A. tuttomercatoweb.com