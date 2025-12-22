Serie A l' Atalanta si impone sul Genoa

22 dic 2025

L'Atalanta supera a domicilio il Genoa nel posticipo domenicale della 16esima giornata del campionato di Serie A. Decide una rete di Hien al 94'. La formazione ligure ha giocato in dieci uomini dal 3' del primo tempo per l'espulsione del portiere Leali. Per effetto di questo risultato i bergamaschi salgono a quota 22 punti in graduatoria mentre la squadra di De Rossi resta a 14. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

