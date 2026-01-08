Genoa impresa sfiorata a San Siro Leao pareggia al 92’ Stanciu sbaglia un rigore al 99’
Nel match di San Siro, Genoa e Milan terminano sul punteggio di 1-1. Leao porta in vantaggio al 92’, ma Stanciu sbaglia un rigore al 99’ consentendo ai rossoneri di pareggiare. Il Milan, pur lontano dalla vetta, mostra una fase offensiva incisiva e una pressione costante durante la partita. Una sfida equilibrata, caratterizzata da occasioni e tensione negli ultimi minuti.
A San Siro finisce 1-1. Il Milan non è da vetta della classifica ma quando attacca mette tanta pressione. Il Genoa si difende con quella ricerca della perfezione che gli aveva chiesto De Rossi alla vigilia. Quando la perfezione non c’è, ci pensano le manone di Leali. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Genoa, davanti al super Milan serve un'impresa. Probabili formazioni In 70.000 stasera allo stadio Meazza per spingere i rossoneri. Sono 23 i convocati. Scelte praticamente obbligate per De Rossi: a destra probabile Ellertsson al posto di Norton-Cuffy di Carl - facebook.com facebook
