Genoa impresa sfiorata a San Siro Leao pareggia al 92’ Stanciu sbaglia un rigore al 99’

Nel match di San Siro, Genoa e Milan terminano sul punteggio di 1-1. Leao porta in vantaggio al 92’, ma Stanciu sbaglia un rigore al 99’ consentendo ai rossoneri di pareggiare. Il Milan, pur lontano dalla vetta, mostra una fase offensiva incisiva e una pressione costante durante la partita. Una sfida equilibrata, caratterizzata da occasioni e tensione negli ultimi minuti.

Il Genoa sfiora l’impresa ma strappa un pareggio con il Milan, Stanciu sbaglia un rigore al 97' - L'articolo Il Genoa sfiora l’impresa ma strappa un pareggio con il Milan, Stanciu sbaglia un rigore al 97' sembra essere il primo su Labaro Viola. msn.com

Il Milan si ferma, il Genoa sfiora l'impresa: pari di Leao nel recupero, Stanciu fallisce il rigore al 99'. L'Inter allunga - 1 con gol di Leao nel recupero, il Genoa fallisce il rigore della vittoria al 99' con Stanciu. msn.com

Genoa, davanti al super Milan serve un'impresa. Probabili formazioni In 70.000 stasera allo stadio Meazza per spingere i rossoneri. Sono 23 i convocati. Scelte praticamente obbligate per De Rossi: a destra probabile Ellertsson al posto di Norton-Cuffy di Carl - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.