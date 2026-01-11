Separazione delle carriere Costituito il comitato del no

In Versilia, è stato costituito il Comitato referendario territoriale, promosso dal Coordinamento per la democrazia costituzionale, per opporsi alla proposta di separare le carriere dei magistrati. L’iniziativa mira a garantire il rispetto delle norme costituzionali e a promuovere un dibattito informato sulla riforma proposta dal Governo. Il comitato lavora per raccogliere adesioni e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione.

In Versilia si è costituito sotto l'egida del Coordinamento per la democrazia costituzionale, il Comitato referendario territoriale per dire "No" alla separazione delle carriere dei magistrati voluta dal Governo. La Cgil ospiterà la raccolta firme appena si renderanno disponibili i moduli, così come si potranno rivolgere in municipio quanti siano interessati. Si sono costituiti il Partito Comunista Italiano, Sinistra Italiana, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, mentre altre associazioni e movimenti hanno dato la loro adesione. Era presente il consigliere comunale di Forte dei Marmi, Enrico Ghiselli.

Messina - Separazione delle carriere, costituito il comitato per il no al referendum

La cialtroneria di Coso e di Kelly sulla separazione delle carriere è semplicemente inaudita. #IoVotoSi x.com

Quotidiano di Gela. . SEPARAZIONE CARRIERE, CAMERA PENALE SPIEGA LE RAGIONI DEL SÌ - facebook.com facebook

