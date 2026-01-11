Senza l’intervento di mio marito il collega sarebbe morto

Ivana, moglie di Emanuele Marroccella, racconta un episodio cruciale: senza il suo intervento, il collega avrebbe potuto perdere la vita. Nonostante le voci che lo descrivono come un esaltato, Ivana sottolinea la calma e la professionalità di Emanuele, evidenziando l’importanza di un intervento tempestivo in situazioni di emergenza. Questa testimonianza mette in luce il valore della prontezza e della competenza in situazioni critiche.

Parla Ivana, la moglie di Emanuele Marroccella: «Lo hanno definito un esaltato, ma lui non lo è affatto. Ha compiuto il suo dovere. Duro dirlo ai nostri figli».. «Una famiglia normale, come tante. Questo siamo. Adesso tutto è crollato». Ivana, 41 anni, originaria di Salerno, è la moglie del vice brigadiere Emanuele Marroccella condannato a tre anni per «eccesso colposo nell’uso legittimo di armi», senza nemmeno le attenuanti generiche. 🔗 Leggi su Laverita.info

