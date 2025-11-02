Il collega di mio marito singhiozzava e mi disse | è stato solo un attimo I morti sul lavoro raccontati dai familiari | È ora di chiamarli omicidi

Durante l’iniziativa “La Repubblica delle vittime del dovere”, la giornata promossa da Fillea Cgil per ricordare le persone morte sul lavoro, non potevano mancare i familiari delle vittime, coloro che, da un lato, in prima persona vivono il dolore della perdita e dall’altro, rimangono spesso in balia delle lungaggini processuali, iniziate in seguito alla morte dei familiari. Tra queste, all’evento, era presente Monica Garofalo, che il 19 ottobre 2023, ha perso il marito Giovanni Gnoffo, carpentiere di 55 anni, deceduto mentre stava lavorando su un cantiere della Lidl a Palermo. “Di quel giorno ricordo perfettamente la telefonata che mi avvisava di andare in cantiere, perché c’era stato un incidente – racconta Garofalo ai microfoni de ilFattoQuotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il collega di mio marito singhiozzava e mi disse: è stato solo un attimo”. I morti sul lavoro raccontati dai familiari: “È ora di chiamarli omicidi”

