Fa una rapina alla sala slot e scappa | seguito da due clienti

Attimi di terrore nel pomeriggio di martedì 23 dicembre in una sala scommesse di Rovereto dove un uomo armato di una pistola giocattolo priva del tappo rosso ha minacciato le persone presenti nel locale allo scopo di sottrarre tutti i soldi dell’attività.A dare la notizia è il quotidiano L’Adige. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

