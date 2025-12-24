Fa una rapina alla sala slot e scappa | seguito da due clienti

Attimi di terrore nel pomeriggio di martedì 23 dicembre in una sala scommesse di Rovereto dove un uomo armato di una pistola giocattolo priva del tappo rosso ha minacciato le persone presenti nel locale allo scopo di sottrarre tutti i soldi dell’attività.A dare la notizia è il quotidiano L’Adige. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Provano una rapina da 40mila euro a una sala slot e sequestrano una dipendente: arrestati 2 rapinatori Leggi anche: Rapina in una sala slot a San Zeno, nel bresciano: arrestati due uomini che avevano preso dipendenti in ostaggio La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Fa una rapina alla sala slot e scappa: seguito da due clienti | Rovereto | 23 dicembre 2025; Rapina in sala slot con la pistola - Rovereto; Rapina in una sala slot a Isorelle, donna presa a pugni portata all'ospedale; Rapina a Isorelle nella sala slot. Aggredita una donna, bottino da 6mila euro in contanti. Rapina in una sala slot a Isorelle, donna presa a pugni portata all'ospedale - Ancora paura nell'entroterra genovese dopo la rapina di ieri a Borgo Fornari un nuovo episodio oggi pomeriggio a Isorelle frazione del comune di Savignone. primocanale.it

Rapina alla sala giochi di Rovereto, fermato un uomo - L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì 23 dicembre alla sala giochi di via del Garda a Rovereto. rainews.it

Rapina alla sala slot, arrestato il bandito che era riuscito a scappare: dopo la compagna, ora è anche lui in carcere - Una mattina di alcuni giorni fa una coppia composta da un 43enne di origini kosovare e da una 40enne triestina (entrambi noti alle forze dell’ordine) si è introdotta nel locale "Netwin Palace Sala ... ilgazzettino.it

Una donna partorisce nella sala di attesa del Pronto Soccorso dopo un tentativo di rapina, grazie al coraggio di un'infermiera che salva madre e figlia. Una notte memorabile per il personale dell'ospedale. La donna, all'ottavo mese di gravidanza, ha raccontato - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.