Biblioteca in fabbrica Il progetto della Colacem sbarca nella sede centrale
L’impatto di un libro nella vita di una persona può essere enorme, sotto molteplici punti di vista. Lo sa bene Colacem, azienda eugubina d’eccellenza nel settore cementizio, che negli scorsi mesi ha avviato il progetto “Biblioteca in Fabbrica“, un’iniziativa pensata per favorire la diffusione della cultura nei luoghi di lavoro. Una proposta già partita nella sede di Ghigiano con Neri Marcorè come testimonial, dove è stata installata una piccola biblioteca della quale i dipendenti possono servirsi anche portandosi i libri a casa per un periodo massimo di un mese. Ora l’iniziativa raddoppia e si sposta anche nella sede centrale, dove verrà presentata martedì 4 novembre alle 17: Colacem metterà infatti a disposizione una vasta gamma di libri, che spazieranno dalla letteratura contemporanea ai saggi su innovazione, tecnologia e sostenibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
“Biblioteca in fabbrica“. Il progetto della Colacem sbarca nella sede centrale - L’ad Carlo Colaiacovo: "Fermarsi su un libro è un gesto di libertà e crescita". Segnala lanazione.it
Libri in Fabbrica, Colacem apre la sua Biblioteca - Martedì 4 novembre alle ore 17:00, nella Sala Conferenze della sede centrale Colacem, in via della Vittorina a Gubbio, si terrà l’inaugurazione della nuova Biblioteca in Fabbrica: un’iniziativa pensat ... Come scrive teletruria.it
Biblioteca in fabbrica nello stabilimento Colacem a Gubbio - E' stata inaugurata oggi la "Biblioteca in fabbrica" nello stabilimento Colacem di Chigiano di Gubbio. Segnala ansa.it