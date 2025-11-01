biblioteca in fabbrica il progetto della colacem sbarca nella sede centrale

L’impatto di un libro nella vita di una persona può essere enorme, sotto molteplici punti di vista. Lo sa bene Colacem, azienda eugubina d’eccellenza nel settore cementizio, che negli scorsi mesi ha avviato il progetto “Biblioteca in Fabbrica“, un’iniziativa pensata per favorire la diffusione della cultura nei luoghi di lavoro. Una proposta già partita nella sede di Ghigiano con Neri Marcorè come testimonial, dove è stata installata una piccola biblioteca della quale i dipendenti possono servirsi anche portandosi i libri a casa per un periodo massimo di un mese. Ora l’iniziativa raddoppia e si sposta anche nella sede centrale, dove verrà presentata martedì 4 novembre alle 17: Colacem metterà infatti a disposizione una vasta gamma di libri, che spazieranno dalla letteratura contemporanea ai saggi su innovazione, tecnologia e sostenibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

