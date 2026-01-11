Scoppia il ‘caso’ prima di Inter-Napoli | fuori dall’11 titolare
A poche ore dal calcio d'inizio di Inter-Napoli, emergono alcune variazioni nelle probabili formazioni. In particolare, l'assenza dall'11 titolare di alcuni giocatori potrebbe influenzare gli equilibri del match in programma questa sera al Meazza. Ecco le ultime notizie sulle scelte delle due squadre in vista di questa importante sfida di Serie A.
Le ultime sulle probabili formazioni del big match in programma stasera al Meazza Mancano ormai poche ore al big match della prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Inter-Napoli, la sfida Scudetto per eccellenza degli ultimi due anni. Stasera i nerazzurri di Chivu hanno la possibilità di allungare a +7 sugli azzurri di Antonio Conte. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il tecnico azzurro resta in emergenza, soprattutto a centrocampo viste le assenze pesantissime di Anguissa e De Bruyne. Senza dimenticare quella in attacco, anch’essa cronica di Romelu Lukaku. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
