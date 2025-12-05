La Juve ha violato il regolamento della Lega | scoppia il caso prima di Napoli

Il dibattito sulla gara di domenica sera si accende per via di una decisione particolare dell’allenatore juventino: cosa sta succedendo Si avvicina Napoli-Juventus, big match della quattordicesima giornata di campionato in programma domenica sera a Fuorigrotta. Una gara sempre densa di significati, c’è il primo ritorno da ex del tecnico del terzo scudetto. Che affronterà per la prima volta in gare ufficiali il rivale Antonio Conte. E ha deciso di preparare la gara a modo suo, ritardando la partenza per Napoli a domenica stessa, andando contro la prassi regolamentare. Napoli-Juve, accuse a Spalletti: “Violato il regolamento della Lega” – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

