Bruzzone fuori da Ore 14 scoppia il caso e la criminologa decide di parlare

L’assenza improvvisa di Roberta Bruzzone dalla trasmissione Ore 14 ha sollevato numerose domande tra il pubblico e gli addetti ai lavori. L’esperta criminologa, nota per le sue analisi su casi di cronaca giudiziaria, è riapparsa come opinionista a La Vita in Diretta su Rai1, accendendo ulteriori speculazioni. La vicenda ha subito catalizzato l’attenzione soprattutto per il collegamento al caso Garlasco, oggetto di discussione e fonte di presunti attriti con la produzione. Leggi anche: Roberta Bruzzone via da “Ore14”: tutta la verità sull’addio Ipotesi e retroscena sulle tensioni. Alcune fonti avevano ipotizzato che l’uscita di Bruzzone da Ore 14 fosse collegata a un presunto ultimatum: evitare ulteriori approfondimenti sul caso Garlasco o riconsiderare la presenza di un ospite specifico. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Bruzzone fuori da Ore 14, scoppia il caso e la criminologa decide di parlare

