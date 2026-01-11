Scoperti a rubare alcol e orologi in supermercato e bazar cinese. Un arrestato e due denunciati.

A Vigevano, in provincia di Pavia, sono stati arrestati e denunciati tre soggetti coinvolti in furti di alcol e orologi presso supermercati e bazar cinesi. Gli episodi, inizialmente identificati come furti, sono poi evoluti in rapine durante il tentativo di fuga. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare i responsabili e di garantire maggiore sicurezza nelle attività commerciali della zona.

VIGEVANO (Pavia) Due furti che, quando sono stati scoperti, si sono tramutati in rapine ai danni di esercizi commerciali. Venerdì pomeriggio, un 36enne di nazionalità egiziana, residente a Vigevano, è stato arrestato dai carabinieri, con la duplice accusa di rapina ed evasione dai domiciliari. Pur essendo infatti già colpito dall’obbligo di rimanere al domicilio, si è invece recato al supermercato MD in via Dei Mille a Vigevano, dove ha cercato di rubare delle bottiglie di alcolici. Ma è stato scoperto e ne è nata na colluttazione con un dipendente del supermercato, che ha avuto la meglio. All’intervento dei militari il 36enne è stato quindi arrestato in flagranza e ieri al Tribunale di Pavia l’arresto è stato convalidato dal giudice, che ha confermato la precedente misura di custodia cautelare ai domiciliari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

