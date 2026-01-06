Si fingono finanzieri per rubare soldi e gioielli scoperti e denunciati tre truffatori

I carabinieri di Calatabiano hanno individuato e denunciato tre persone responsabili di una truffa ai danni di una giovane donna e del padre, residenti nel comune. I truffatori si sono spacciati per finanzieri, tentando di ingannare le vittime per ottenere soldi e gioielli. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di accertare il fatto e di mettere fine alla truffa.

I carabinieri della stazione di Calatabiano hanno identificato i tre autori di una truffa messa in atto ai danni di una giovane donna e del padre, entrambi residenti in paese. Si tratta di un 36enne e un 17enne, entrambi residenti a Catania, e di un 21enne di Napoli, già noto alle forze. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Si fingono finanzieri per rubare soldi e gioielli, scoperti e denunciati tre truffatori Leggi anche: Si fingono finanzieri per rubare soldi e gioielli, scoperti e denuciati tre truffatori Leggi anche: Si fingono militari per spillare denaro e gioielli agli anziani: arrestati truffatori seriali Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. MASSIMA ATTENZIONE Due uomini si fingono Carabinieri e convincono una anziana donna ad aprire la porta. Ma una volta in casa si rendono conto che ci sono le telecamere. Questo basta per mandare all’aria i loro progetti. E i due uomini se ne vanno con - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.