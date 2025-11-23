Andava al supermercato per rubare detersivo per i piatti | scoperto e arrestato
Un 44enne del posto, già noto alla polizia, è stato arrestato venerdì sera a Torre del Greco per furto aggravato dopo essere stato sorpreso a rubare in un supermercato lungo via Circonvallazione. Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata alla sala operativa. Al loro arrivo sono. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
