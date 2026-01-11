Sciopero scuola 12 e 13 gennaio a rischio le lezioni in Italia | chi si ferma

Il 12 e 13 gennaio sono previsti scioperi nel settore scolastico in Italia, con possibili ripercussioni sulle lezioni. Le motivazioni variano tra insegnanti e personale, e l’adesione potrebbe influenzare il normale svolgimento delle attività didattiche. Dopo le vacanze natalizie, queste interruzioni rappresentano un punto di attenzione per studenti, genitori e istituzioni scolastiche, che dovranno affrontare eventuali cambiamenti nel calendario scolastico.

Le vacanze natalizie sono appena terminate e il calendario scolastico potrebbe già subire nuove interruzioni. Nei prossimi giorni, infatti, il mondo dell'istruzione si prepara ad affrontare una doppia giornata potenzialmente critica, con possibili ripercussioni sull'organizzazione delle lezioni, sui servizi scolastici e sulla gestione quotidiana delle famiglie. Le comunicazioni ufficiali invitano alla massima attenzione e a verifiche puntuali a livello di singolo istituto.

Sciopero delle scuole del 12 e 13 gennaio 2026, tutto quello che c’è da sapere: orari, lavoratori interessati, motivazioni - Si terrà il 12 e 13 gennaio 2026 il primo sciopero dell’anno delle scuole pubbliche, comunali e private. tecnicadellascuola.it

In corso lo #sciopero nazionale dei #treni del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord fino alle 21. Garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Attesi ritardi e cancellazioni. Rinviato lo sciopero della scuola al 12 e al 13 gennaio. x.com

