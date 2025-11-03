Sciopero scuola martedì 4 novembre a rischio le lezioni in Italia | i motivi della protesta e chi si ferma

Sciopero della scuola domani, martedì 4 novembre: l'agitazione proclamata dal Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente (SISA) e dall’Osservatorio contro la Militarizzazione delle Scuole e delle Università. Possibili disagi per studenti e famiglie: i motivi della protesta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Scuola, domani sciopero nazionale: si ferma il personale - facebook.com Vai su Facebook

Scuola, sciopero nazionale 4 novembre 2025: chi partecipa, istituti chiusi e motivazioni della protesta - Sciopero nazionale nel mondo della scuola per l’intera giornata di martedì 4 novembre 2025. Scrive ilmessaggero.it

Sciopero scuola il 4 novembre: coinvolto tutto il personale. AVVISO MIM - Il SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente – ha indetto uno sciopero per l’intera giornata di martedì 4 novembre 2025. Si legge su orizzontescuola.it

Scuola e università si fermano martedì 4 novembre: sciopero nazionale - L’astensione dal lavoro durerà l’intera giornata e potrebbe causare disagi a studenti e famiglie ... lanuovasardegna.it scrive