Sciopero della scuola a Roma | due giorni di stop il 12 e 13 gennaio

Il 12 e 13 gennaio si terrà uno sciopero della scuola a Roma, con due giorni di astensione dalle lezioni. Questa mobilitazione, in concomitanza con la riapertura delle scuole dopo le festività natalizie, rappresenta una forma di protesta del personale scolastico. Di seguito, le informazioni principali sullo sciopero e le modalità di partecipazione.

Con la riapertura delle scuole dopo la pausa natalizia tornano anche le proteste nel mondo dell’istruzione. A Roma è infatti previsto uno sciopero della scuola per lunedì 12 e martedì 13 gennaio, che potrebbe causare disagi nelle attività didattiche di nidi, materne, scuole primarie, medie e superiori. L’avviso dello sciopero è stato pubblicato sui siti dei Municipi e comunicato direttamente alle famiglie dalle singole istituzioni scolastiche, che invitano i genitori a verificare, giorno per giorno, l’effettivo svolgimento delle lezioni e la presenza del personale. Chi aderisce allo sciopero. La mobilitazione riguarda il personale docente e il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) delle scuole statali, comunali e private. 🔗 Leggi su Funweek.it

