Due giorni di sciopero della scuola a Roma servizi a rischio anche nei nidi

A Roma, la riapertura delle scuole dopo le festività natalizie si accompagna a due giorni di sciopero, venerdì 12 e sabato 13 gennaio. La protesta coinvolge il settore scolastico e mette a rischio anche i servizi nei nidi e nelle strutture educative, creando possibili disagi per studenti e famiglie all’inizio del nuovo periodo scolastico.

Con la riapertura della scuola, dopo la pausa natalizia, tornano anche gli scioperi. Il prossimo, a Roma, è previsto per lunedì 12 e martedì 13, dunque all’inizio della settimana.Due giorni di sciopero della scuola a RomaL’avviso è stato pubblicato sui siti della maggior parte dei municipi di. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Sciopero della scuola a Roma: lezioni a rischio stop. In piazza anche gli studenti Leggi anche: Sciopero generale a Roma, dalla scuola alla sanità: i servizi garantiti e quelli a rischio per 24 ore Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sciopero scuola 9 e 10 gennaio, date cambiate: annuncio del MIM; Sciopero scuola: il primo dell'anno sarà venerdì 9 gennaio, a due giorni dall'avvio delle lezioni; Sciopero scuola gennaio 2026: ecco quando si fermano le lezioni; Riapre la scuola e già 2 giorni di sciopero. Ecco le motivazioni. Scioperi di gennaio 2026: due giorni difficili per trasporti e scuola - Scioperi di gennaio 2026: due giorni difficili per trasporti e scuola, con stop a treni, voli e istituti scolastici il 9 e 10 gennaio. mam-e.it

Ultime notizie sullo sciopero del 9-10 gennaio: treni garantiti e orari. Cosa cambia per gli aerei - Ferrovie a rischio per 24 ore, stop mirati negli aeroporti. quotidiano.net

Quattro giorni di scioperi a gennaio, 9-10 treni e aerei e 12-13 si ferma la scuola - Doppio sciopero a gennaio: due diverse mobilitazioni coinvolgeranno trasporti, con treni e aerei, e scuola, creando disagi in tutto il Paese ... quifinanza.it

Primo dei tre giorni di sciopero proclamati dalla sigle sindacali contro i 49 esuberi nella sede milanese del colosso del farmaco. - facebook.com facebook

RAFFICA DI SCIOPERI IN ARRIVO Da domani saranno giorni da incubo per chi si sposta coi mezzi #Milano #Sciopero x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.