Snowboard Sabine Payer vince il PGS di Cortina d’Ampezzo Jasmin Coratti si ferma ai piedi del podio

Sabine Payer si è aggiudicata la vittoria nella seconda tappa di Coppa del Mondo PGS 2025-2026 a Cortina d’Ampezzo, con Jasmin Coratti che si è fermata ai piedi del podio. La giornata di finali, conclusa in notturna, ha visto le migliori atlete sfidarsi sulla neve in un evento di grande spettacolo.

Si è da poco conclusa la giornata di finali della seconda tappa di Coppa del Mondo PGS 2025-2026. Sulla neve di Cortina d’Ampezzo, dopo le qualificazioni del primo pomeriggio, è andata in scena in notturna la fase finale. A trionfare è stata l’esperta austriaca Sabine Payer, che bissa così il successo ottenuto l’anno scorso sulla pista veneta, salendo ad undici successi in carriera. La 33enne è riuscita a sconfiggere in finale la canadese Kaylie Buck (DNF) che ha commesso un errore nelle prime porte, condizionando la propria gara. Per Buck, che andava alla ricerca del primo successo in carriera, si tratta comunque di un ottimo piazzamento per la classifica generale. Oasport.it Snowboard, Sabine Payer vince il PGS di Cortina d’Ampezzo. Jasmin Coratti si ferma ai piedi del podio - Si è da poco conclusa la giornata di finali della seconda tappa di Coppa del Mondo PGS 2025- oasport.it

Snowboard, le azzurre si fermano ai quarti nel PGS di Mylin. Vince Tsubaki Miki - Si è oggi concluso con il secondo PGS la prima tappa della Coppa del Mondo di snowboard parallelo 2025- oasport.it

Coppa del Mondo di snowboard parallelo: nel PGS di Mylin, gli azzurri si prendono tutto sulle nevi cinesi, con la finale bellunese per la gara femminile che premia in rimonta Lucia (al terzo trionfo in carriera) su Elisa, ad un passo dal primo successo. Il livignas - facebook.com facebook

© Oasport.it - Snowboard, Sabine Payer vince il PGS di Cortina d’Ampezzo. Jasmin Coratti si ferma ai piedi del podio

Schöffmanns emotionale Botschaft aus der Quarantäne

Video Schöffmanns emotionale Botschaft aus der Quarantäne Video Schöffmanns emotionale Botschaft aus der Quarantäne