Snowboard Sabine Payer vince il PGS di Cortina d’Ampezzo Jasmin Coratti si ferma ai piedi del podio

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabine Payer si è aggiudicata la vittoria nella seconda tappa di Coppa del Mondo PGS 2025-2026 a Cortina d’Ampezzo, con Jasmin Coratti che si è fermata ai piedi del podio. La giornata di finali, conclusa in notturna, ha visto le migliori atlete sfidarsi sulla neve in un evento di grande spettacolo.

Si è da poco conclusa la giornata di finali della seconda tappa di Coppa del Mondo PGS 2025-2026. Sulla neve di Cortina d’Ampezzo, dopo le qualificazioni del primo pomeriggio, è andata in scena in notturna la fase finale. A trionfare è stata l’esperta austriaca Sabine Payer, che bissa così il successo ottenuto l’anno scorso sulla pista veneta, salendo ad undici successi in carriera. La 33enne è riuscita a sconfiggere in finale la canadese Kaylie Buck (DNF) che ha commesso un errore nelle prime porte, condizionando la propria gara. Per Buck, che andava alla ricerca del primo successo in carriera, si tratta comunque di un ottimo piazzamento per la classifica generale. Oasport.it

snowboard sabine payer vinceSnowboard, Sabine Payer vince il PGS di Cortina d’Ampezzo. Jasmin Coratti si ferma ai piedi del podio - Si è da poco conclusa la giornata di finali della seconda tappa di Coppa del Mondo PGS 2025- oasport.it

snowboard sabine payer vinceSnowboard, le azzurre si fermano ai quarti nel PGS di Mylin. Vince Tsubaki Miki - Si è oggi concluso con il secondo PGS la prima tappa della Coppa del Mondo di snowboard parallelo 2025- oasport.it

snowboard sabine payer vince il pgs di cortina d8217ampezzo jasmin coratti si ferma ai piedi del podio

© Oasport.it - Snowboard, Sabine Payer vince il PGS di Cortina d’Ampezzo. Jasmin Coratti si ferma ai piedi del podio

Schöffmanns emotionale Botschaft aus der Quarantäne

Video Schöffmanns emotionale Botschaft aus der Quarantäne