tiro a volo gabriele rossetti si ferma ai piedi del podio in finale di coppa del mondo

Gabriele Rossetti conclude al quarto posto la Finale di Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo nella specialità dello skeet individuale maschile: a Doha, in Qatar, l’azzurro viene battuto dai tre statunitensi, che monopolizzano il podio, ovvero Christian Elliott, Vincent Hancock e Dustan Taylor. Al termine dei 36 piattelli regolamentari del nuovo format con otto finalisti dell’ultimo atto, a spuntarla in un derby tutto a stelle e strisce, è Christian Elliott, infallibile quest’oggi, che fa 3636 e piega la resistenza di Vincent Hancock, al quale risulta fatale un unico errore, che lo porta a chiudere a quota 3536. 🔗 Leggi su Oasport.it

