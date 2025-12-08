Tiro a volo Gabriele Rossetti si ferma ai piedi del podio in Finale di Coppa del Mondo
Gabriele Rossetti conclude al quarto posto la Finale di Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo nella specialità dello skeet individuale maschile: a Doha, in Qatar, l’azzurro viene battuto dai tre statunitensi, che monopolizzano il podio, ovvero Christian Elliott, Vincent Hancock e Dustan Taylor. Al termine dei 36 piattelli regolamentari del nuovo format con otto finalisti dell’ultimo atto, a spuntarla in un derby tutto a stelle e strisce, è Christian Elliott, infallibile quest’oggi, che fa 3636 e piega la resistenza di Vincent Hancock, al quale risulta fatale un unico errore, che lo porta a chiudere a quota 3536. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La storia infinita di Pellielo, il santo tiratore. Il primo fucile? Me lo regalò mia mamma Santina”. Il campione italiano del tiro al volo si racconta Di Alessandro Catapano - facebook.com Vai su Facebook
36' | RADDOPPIO DEL VERONAAA! Tiro potente al volo di Giovane dalla distanza e il Verona si porta sul 2-0! #VeronaAtalanta 2-0 #DaiVerona #SerieAEnilive Vai su X
Tiro a volo, Gabriele Rossetti si ferma ai piedi del podio in Finale di Coppa del Mondo - Gabriele Rossetti conclude al quarto posto la Finale di Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo nella specialità dello skeet individuale maschile: a Doha, in ... Come scrive oasport.it