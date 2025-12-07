Scherma | Italia pigliatutto a Busan! Le fiorettiste trionfano anche nella gara a squadre in Coppa del Mondo
L’Italia del fioretto femminile detta ancora legge a Busan, teatro della tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Dopo il sensazionale trionfo di Martina Batini e il terzo posto di Martina Favaretto, nella giornata odierna la Nazionale azzurra si è imposta con grande merito anche nella prova a squadre, battendo all’ultimo atto gli Stati Uniti con un sonoro 45-38, chiudendo così l’anno solare 2025 in testa al ranking. La cavalcata vincente di Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino e Martina Batini è cominciata con una sfida, molto agevole, contro l’Austria, regolata con un facile 45-10. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Scherma, Italia protagonista ai Mondiali Militari Siviglia 2025: Gregorio e Lombardi volano in finale, bronzo per Gargano
Mondiali Militari di scherma, doppio oro per l’Italia a Siviglia: trionfano spadiste e sciabolatori
Mondiali Militari di scherma, trionfo Italia: ori per Lombardi e Mancini, argenti per Rea e Gregorio
Federazione Italiana Scherma added photos to the album: Coppa del Mondo | Vancouver | Day 3 - facebook.com Vai su Facebook
Scherma, CdM fioretto: Italia con 22 azzurri in tabellone in Asia - Sfiora il 'doppio en plein' l'Italia del CT Simone Vanni, impegnata nella duplice tappa di Coppa del Mondo di fioretto tra Busan al femminile e ... Scrive sportmediaset.mediaset.it
Scherma, dici medaglie pensi Pisa. Batini trionfa in Coppa del Mondo. L’Azzurro si colora di rossocrociato - Parla italiano, anzi pisano, la tappa coreana di Coppa del Mondo dove, nella gara del fioretto femminile a Busan, trionfa la nostra concittadina Martina Batini che raggiunge il gradino più alto del po ... Segnala msn.com
Scherma: Batini fioretto d'oro, tris di podi in cdm per l'Italia - Nella doppia trasferta di coppa del mondo successo di Martina Batini che si prende l'oro sulla pedana di Busan, in Corea, con Martina Favaretto medaglia ... Segnala ansa.it