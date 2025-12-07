Scherma | Italia pigliatutto a Busan! Le fiorettiste trionfano anche nella gara a squadre in Coppa del Mondo

L’Italia del fioretto femminile detta ancora legge a Busan, teatro della tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Dopo il sensazionale trionfo di Martina Batini e il terzo posto di Martina Favaretto, nella giornata odierna la Nazionale azzurra si è imposta con grande merito anche nella prova a squadre, battendo all’ultimo atto gli Stati Uniti con un sonoro 45-38, chiudendo così l’anno solare 2025 in testa al ranking. La cavalcata vincente di Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino e Martina Batini è cominciata con una sfida, molto agevole, contro l’Austria, regolata con un facile 45-10. 🔗 Leggi su Oasport.it

