Scacchi Nino Batsiashvili vince gli Europei rapid femminili 2026 Zimina sopra metà classifica

Nino Batsiashvili si è aggiudicata il titolo agli Europei rapid femminili 2026, disputati a Montecarlo presso l’Hotel Novotel. La competizione si è conclusa con emozioni intense, mentre Zimina si è posizionata sopra la metà della classifica. Un evento che ha confermato l’elevato livello delle giocatrici e l’incertezza delle ultime mosse, offrendo un quadro fedele delle attuali protagoniste del panorama scacchistico europeo.

Anche negli Europei rapid femminili di scacchi appena terminati a Montecarlo, e precisamente all'Hotel Novotel, c'è una conclusione che ha il sapore del brivido all'ultimo respiro. Decisiva, infatti, l'ultima partita, la sola in grado di cambiare il destino della rassegna continentale, quella tra la georgiana Nino Batsiashvili e la russa da tempo passata in quota Svizzera Alexandra Kosteniuk. Esperienza al potere, perché l'una da più di 15 anni naviga con successo il mondo scacchistico (e in Qatar, nel 2015, strappò finanche una patta a Magnus Carlsen), dall'altra l'ex campionessa mondiale (dal 2008 al 2010).

