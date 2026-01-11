Scacchi agli Europei femminili rapid quartetto in vetta dopo la prima giornata Zimina in zone alte

La prima giornata degli Europei femminili di scacchi rapid si è conclusa all’Hotel Novotel di Montecarlo, nelle vicinanze del circuito di Formula 1. Tra le protagoniste, Zimina si posiziona in alta classifica, mentre le competizioni proseguono con attenzione e equilibrio. L’evento, che attira appassionati e professionisti, si svolge in un contesto di grande eleganza e tradizione scacchistica.

Si è chiusa con l'andar della sera la prima giornata degli Europei femminili rapid di scacchi all'Hotel Novotel di Montecarlo, nelle zone dove il noto Gran Premio di F1 si disputa. Alla fine dei primi cinque turni su un totale di tredici, con cadenza temporale a 15? a testa più 10? di incremento a mossa, la lotta è più che aperta per qualsiasi posto. Al comando, in particolare, un quartetto a 4,55 composto da Alexandra Kosteniuk (russa che da tempo gioca per la Svizzera), Antoaneta Stefanova (Bulgaria), Alicja Sliwicka (Polonia) e Govhar Beydullayeva (Azerbaigian). Molto ampio il gruppo di chi le segue a quota 4.

Scacchi: a Eline Roebers gli Europei blitz femminili 2026. Buon torneo di Olga Zimina - Tre giorni di scacchi a Monaco, intesa come Montecarlo, e più precisamente all'Hotel Novotel, che si trova su Boulevard Princesse Charlotte, a pochi passi ... oasport.it

Quando l'apertura non regge... Scopri l'articolo della settimana "Punire le aperture dubbie" e impara a trasformare gli errori dell'avversario in un vantaggio concreto, grazie agli insegnamenti del GM Daniel Naroditsky. #scacchi #chess #chesscom #danieln x.com

#scacchisocialbg #scacchi La Società Scacchistica Bergamo, in collaborazione con il Centro Tutte le Età – San Tomaso, propone due appuntamenti dedicati agli appassionati di scacchi, pensati per giocatori in crescita e per chi vuole consolidare seriamente il - facebook.com facebook

