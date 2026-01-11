Scacchi agli Europei femminili rapid quartetto in vetta dopo la prima giornata Zimina in zone alte

Si è chiusa con l’andar della sera la prima giornata degli Europei femminili rapid di scacchi all’Hotel Novotel di Montecarlo, nelle zone dove il noto Gran Premio di F1 si disputa. Alla fine dei primi cinque turni su un totale di tredici, con cadenza temporale a 15? a testa più 10? di incremento a mossa, la lotta è più che aperta per qualsiasi posto. Al comando, in particolare, un quartetto a 4,55 composto da Alexandra Kosteniuk (russa che da tempo gioca per la Svizzera), Antoaneta Stefanova (Bulgaria), Alicja Sliwicka (Polonia) e Govhar Beydullayeva (Azerbaigian). Molto ampio il gruppo di chi le segue a quota 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

