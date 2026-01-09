Scacchi | a Eline Roebers gli Europei blitz femminili 2026 Buon torneo di Olga Zimina

A Monaco si sono disputati gli Europei blitz femminili di scacchi 2026, ospitati presso l’Hotel Novotel di Boulevard Princesse Charlotte. La competizione ha visto la vittoria di Eline Roebers, mentre un buon torneo è stato disputato da Olga Zimina. Tre giorni di partite e strategie in un contesto suggestivo, a pochi passi dal circuito del Gran Premio di F1, offrendo un’occasione di confronto tra alcune delle migliori giocatrici europee.

Tre giorni di scacchi a Monaco, intesa come Montecarlo, e più precisamente all'Hotel Novotel, che si trova su Boulevard Princesse Charlotte, a pochi passi dalle strade che tradizionalmente ospitano l'iconico Gran Premio di F1. Quest'oggi la disputa degli Europei femminili blitz (3 minuti a giocatrice più 2 secondi di incremento per mossa), domani e domenica il torneo rapid (15 minuti più 10 secondi a mossa). Nell'evento blitz, disputato su 13 turni, vittoria per certi versi incredibile dell'olandese Eline Roebers, di Amsterdam, che deve ancora compiere vent'anni. Già in lotta per la vittoria ai recenti Mondiali blitz (terza), Roebers, che è entrata da poco nelle prime 50 del mondo nella lista FIDE classica, ma è ottava in quella blitz (nonché prima Under 20), si laurea campionessa europea in un autentico finale thriller.

