Sarri | Ogni anno alla Lazio sembra che sia l’anno zero

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha commentato la situazione della squadra, sottolineando come, ogni stagione, sembri ricominciare da zero. Questa osservazione è stata rilasciata ai microfoni di Sky nel pre-gara di Verona-Lazio, in programma tra pochi minuti. La sua analisi riflette le sfide e le aspettative che accompagnano il club in un contesto di continui cambiamenti e rinnovamenti.

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky nel pre-gara di Verona-Lazio, che andrà in scena tra meno di 15 minuti. Di seguito l'intervento. Sarri: «Ogni anno alla Lazio sembra l'anno zero». «Taylor ha fatto un allenamento solo con noi, è la prima volta che butto dentro un giocatore dopo un allenamento, questo dà l'idea delle difficoltà che stiamo affrontando in questo momento. Sono necessità e quindi va dentro. Lo conosco parzialmente, l'ho visto in un paio di situazioni e spero possa alzare il livello tecnico.» Sugli obiettivi "Gli obiettivi li ho ben delineati, quello di costruire un gruppo che con un paio di innesti diventi una squadra pronta per un livello superiore.

