Sarri | Ogni anno alla Lazio sembra che sia l’anno zero
Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha commentato la situazione della squadra, sottolineando come, ogni stagione, sembri ricominciare da zero. Questa osservazione è stata rilasciata ai microfoni di Sky nel pre-gara di Verona-Lazio, in programma tra pochi minuti. La sua analisi riflette le sfide e le aspettative che accompagnano il club in un contesto di continui cambiamenti e rinnovamenti.
Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky nel pre-gara di Verona-Lazio, che andrà in scena tra meno di 15 minuti. Di seguito l’intervento. Sarri: «Ogni anno alla Lazio sembra l’anno zero». «Taylor ha fatto un allenamento solo con noi, è la prima volta che butto dentro un giocatore dopo un allenamento, questo dà l’idea delle difficoltà che stiamo affrontando in questo momento. Sono necessità e quindi va dentro. Lo conosco parzialmente, l’ho visto in un paio di situazioni e spero possa alzare il livello tecnico.» Sugli obiettivi “Gli obiettivi li ho ben delineati, quello di costruire un gruppo che con un paio di innesti diventi una squadra pronta per un livello superiore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: «Finiamo l'anno così. Buon anno a tutti. Speriamo che sia davvero la fine di quest'anno»
Leggi anche: Cherubini a Dazn prima di Parma Lazio: «Oggi con una maglia particolare. Sarri? Mi ha fatto piacere salutarlo, alla Juve anno importante e ultimo Scudetto»
Entropia biancoceleste; Verona-Lazio, Sarri: Qui ogni anno sembra l'anno zero. Su Taylor...; Sarri-Fiorentina, quel flirt che non diventa matrimonio. Ma la prossima estate con Paratici...; Lazio-Napoli 0-2, i numeri del match: prima vittoria di Antonio Conte contro Maurizio Sarri.
Verona-Lazio, Sarri: "Qui ogni anno sembra l'anno zero. Su Taylor..." - È una violenza essere qui in questo momento per me e lo dirò a chi di dovere. laziopress.it
Sarri: "Essere qui a parlare per me è una violenza. Alla Lazio sembra sempre l'anno zero" - Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match esterno sul campo del Verona valido per la 20^ giornata di Serie. tuttomercatoweb.com
Sarri a Sky: "Alla Lazio tutti gli anni sembra l'anno zero" - Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio della sfida tra Verona e Lazio. lalaziosiamonoi.it
Sarri: «Ogni anno alla Lazio sembra che sia l’anno zero» A Sky: «È una cosa che sconcerta un po'. Taylor Per la prima volta in carriera metto in campo un giocatore dopo un allenamento, questo fa capire la situazione» https://www.ilnapolista.it/2026/01/sarri-l - facebook.com facebook
Qui hai rappresentato ognuno di noi, contro ogni avversità a difendere questi colori. Maurizio Sarri unica luce. #Lazio x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.