Cherubini a Dazn prima di Parma Lazio | Oggi con una maglia particolare Sarri? Mi ha fatto piacere salutarlo alla Juve anno importante e ultimo Scudetto

Prima del match tra Parma e Lazio, Federico Cherubini, amministratore delegato dei crociati, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. L'intervento si è concentrato su una maglia particolare indossata oggi e su alcuni ricordi legati alla sua esperienza alla Juventus e all'ultimo Scudetto.

Cherubini a Dazn prima di Parma Lazio: l’amministratore delegato dei crociati ha parlato così prima del match della 15a giornata di Serie A Nel prepartita di Parma Lazio, match di campionato in programma al Tardini, Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la gara. Dalle iniziative del club . Calcionews24.com Parma-Lazio 13 dicembre: dove vederla, formazioni e precedenti - Lazio del 13/12/25: diretta DAZN, probabili formazioni di Cuesta e Sarri, precedenti storici e statistiche del match. lifestyleblog.it

Parma, Cherubini: “Con Sarri un anno importante alla Juve, che bello ritrovarlo…” - Lazio, match valido per la 15a giornata di Serie A, ai microfoni di Dazn ha parlato il Ds dei ducali Cherubini. msn.com

