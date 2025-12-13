Cherubini a Dazn prima di Parma Lazio | Oggi con una maglia particolare Sarri? Mi ha fatto piacere salutarlo alla Juve anno importante e ultimo Scudetto

Prima del match tra Parma e Lazio, Federico Cherubini, amministratore delegato dei crociati, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. L'intervento si è concentrato su una maglia particolare indossata oggi e su alcuni ricordi legati alla sua esperienza alla Juventus e all'ultimo Scudetto.

