Sangue in Iran | centinaia di morti Orrore a Teheran | Corpi ammassati l' uno sull' altro in un ospedale

Da tre settimane, le proteste in Iran continuano a intensificarsi, portando a una repressione sempre più dura. Recenti testimonianze riferiscono di centinaia di morti e scene drammatiche come corpi ammassati in un ospedale di Teheran. Questa escalation segna uno dei momenti più gravi di conflitto interno nel paese, evidenziando la complessità e la gravità della situazione attuale.

La repressione in Iran avrebbe raggiunto livelli senza precedenti mentre le proteste entrano nella terza settimana. Secondo Iran International, nelle ultime 48 ore il regime avrebbe ucciso almeno 2.000 persone, in un contesto segnato da blackout totale di internet e comunicazioni interrotte. Nonostante la violenza, le manifestazioni proseguono in diverse città, con slogan contro la Repubblica islamica e richieste di rovesciamento delle autorità religiose. Teheran minaccia la pena di morte per i manifestanti, mentre dagli Stati Uniti arrivano avvertimenti e aperture a un possibile sostegno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

