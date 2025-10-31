Sangiuliano mostra a Formigli il braccialetto con scritto siete dei poveri comunisti | VIDEO

L’ex ministro Gennaro Sangiuliano, ora candidato di Fratelli d’Italia alle regionali in Campania, ha fatto parlare di sé per aver mostrato durante il programma Piazzapulita un braccialetto con la scritta “Siete dei poveri comunisti”. Il conduttore della trasmissione Corrado Formigli ha chiesto a Sangiuliano che braccialetto indossasse. Pronta la risposta dell’ex ministro: “Siete dei poveri comunisti”. A quel punto il giornalista ha chiesto: “Ma è venuto per noi qui o ce l’aveva già”. Sangiuliano ha replicato: “Me l’hanno regalato un paio di settimane fa non l’ho tolto più”. Durante il siparietto, è intervenuto anche Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena, che gli ha chiesto: “Va bene i comunisti, ma perché ce l’avete anche coi poveri?”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Sangiuliano mostra a Formigli il braccialetto con scritto “siete dei poveri comunisti” | VIDEO

