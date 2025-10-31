Il braccialetto di Sangiuliano che raggela Formigli e Montanari | Siete dei poveri comunisti video

“Sangiuliano, mi mostra il suo braccialetto?”. Sperava di fare uno scoop, Corrado Formigli, ieri sera, a Piazzapulita, su L7, ma l’ex ministro della Cultura, oggi candidato alla Regione Campania, lo ha gelato. Nessun nome o simbolo compromettente, ma una scritta impressa su quel “regalo di un elettore”, che coglie di sorpresa il giornalista de La7. “ Siete dei poveri comunisti, c’è scritto, guardi, me lo hanno regalato un paio di settimane fa.”. Formigli incassa male, prova a gettarla sulle sue corde preferite. “Ma è nero.”. Intanto interviene in collegamento il “compagno” Tomaso Montanari: “Va bene che ce l’avete con i comunisti, ma i poveri, ce l’avete anche con loro?”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

