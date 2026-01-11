Recentemente, Google ha deciso di rimuovere alcune delle sue sintesi sanitarie generate dall'intelligenza artificiale, in risposta a un'indagine del Guardian. La scelta riflette l'attenzione crescente sulla qualità e l'affidabilità delle informazioni mediche online, sottolineando l'importanza di un approccio responsabile nell'uso delle tecnologie AI nel settore sanitario.

A seguito di un’indagine del Guardian, Google ha rimosso alcune delle sue sintesi sanitarie generate dall’ intelligenza artificiale. Il rischio segnalato riguarda l’ esposizione degli utenti a informazioni false e fuorvianti, legate in particolare alle condizioni di salute. Una falsa rassicurazione molto pericolosa. Il problema principale risiede nella semplificazione eccessiva operata dall’IA: i parametri per gli esami del sangue variano notevolmente in base a sesso, età ed etnia, ma il sistema continuava a fornire numeri generici senza il giusto contesto medico. Gli esperti hanno segnalato che questo potrebbe spingere gli utenti a fidarsi dei risultati rassicuranti, ignorando la necessità di cure mediche o controlli specialistici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Salute e Intelligenza Artificiale: Google rimuove le Panoramiche dopo l’allarme del Guardian

Leggi anche: L’intelligenza artificiale di Google trasforma le notizie in clickbait: l’esperimento segreto e il risultato imbarazzante

Leggi anche: AI, ue avvia indagine antitrust su Google dopo multa da 120 mln € a X, contenuti di editori senza compenso per addestrare l’intelligenza artificiale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Arriva ChatGPT Salute, addio dottor Google. Le sfide dell’AI per medici e pazienti; Dottor Google, addio? Arriva ChatGPT Salute; Open AI lancia ChatGpt Salute e rassicura: «Non vogliamo sostituirci al medico». Che cosa si potrà chiedere all'AI; Quando Google AI fa il medico e sbaglia! L’inchiesta di The Guardian.

Salute e intelligenza artificiale: Google rimuove le panoramiche dopo l’allarme del Guardian - L'articolo Salute e Intelligenza Artificiale: Google rimuove le Panoramiche dopo l’allarme del Guardian proviene da Metropolitan Magazine. msn.com