L’intelligenza artificiale di Google trasforma le notizie in clickbait | l’esperimento segreto e il risultato imbarazzante
Se nelle ultime settimane hai notato titoli di notizie stranamente generici o fuorvianti scorrendo il di Google Discover sul tuo smartphone, non sei solo. E soprattutto, non è colpa dei giornalisti che hanno scritto quegli articoli. Google ha avviato silenziosamente un esperimento che sta sostituendo i titoli originali delle notizie con versioni generate dall’intelligenza artificiale, e i risultati oscillano tra il ridicolo e il potenzialmente dannoso. Google Discover è quella funzione che appare strisciando verso destra nella schermata home di molti smartphone Android, in particolare sui dispositivi Samsung Galaxy e Google Pixel. 🔗 Leggi su Screenworld.it
