Salto con gli sci Lanisek vince gara-1 a Ruka e allunga nella generale Due azzurri in top20!

Anze Lanisek detta legge anche in gara-1 a Ruka su serie secca nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di salto con gli sci. Secondo successo consecutivo per lo sloveno (dopo il recente trionfo di Falun), che raggiunge così la doppia cifra di vittorie individuali nel circuito maggiore e consolida la sua leadership in classifica generale dopo cinque eventi. Lanisek si è imposto sul trampolino grande finlandese HS142 in una competizione disputata solamente a metà, in seguito all'annullamento della seconda serie per condizioni meteo in peggioramento (nevicata copiosa e vento instabile, con velocità di stacco sempre più basse minuto dopo minuto) che avrebbero falsato il risultato finale della gara.

