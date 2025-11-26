Salto con gli sci | Anze Lanisek vince gara-2 a Falun il vento beffa Kraft Italiani fuori in qualificazione

Si è chiusa gara-2, questa volta sul trampolino grande, a Falun, terminando così una fase infrasettimanale della Coppa del Mondo di salto con gli sci. A vincere è Anze Lanisek: primo successo per la Slovenia in questa stagione, ed è il quarto vincitore diverso in quattro prove finora disputate. Lo sloveno fa il suo con molta costanza, saltando in modo praticamente uguale tra le due serie (129 e 128.5 metri, 131.6 e 131.3 punti, totale 262.9). E tanto basta perché arrivi la nona vittoria in competizioni legate alla Sfera di Cristallo. Seconda posizione con pezzo di storia annesso, perché l’austriaco Stephan Embacher è il primo classe 2006 a raggiungere il podio con i suoi 259. 🔗 Leggi su Oasport.it

