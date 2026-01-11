Salah e Marmoush in porta mentre i Faraoni eliminano i detentori dell’AFCON

Mohamed Salah e Omar Marmoush sono stati titolari nella partita in cui l’Egitto ha eliminato la Costa d’Avorio, detentrice della Coppa d’Africa, avanzando alle semifinali. La sfida ha visto i Faraoni dimostrare solidità e determinazione, lasciando alle spalle una delle principali favorite del torneo. Questa vittoria rappresenta un passo importante per l’Egitto nel cammino verso la conquista del titolo continentale.

2026-01-10 23:00:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Mohamed Salah e Omar Marmoush erano a referto mentre l’Egitto eliminava la Costa d’Avorio, detentrice della Coppa d’Africa, accedendo alle semifinali. Le stelle del Liverpool e del Manchester City hanno trovato la rete su entrambi i lati di un colpo di testa di Ramy Rabia per i Pharaohs mentre la squadra di maggior successo della competizione si è assicurata un posto nelle ultime quattro e ha organizzato la resa dei conti con il Senegal. Un autogol di Ahmed Abou El Fotouh e Guela Doue riducono due volte il vantaggio dell’Egitto, ma la Costa d’Avorio non riesce a trovare il pareggio e gli uomini di Hossam Hassan continuano a proseguire. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Salah suggella la vittoria dell'Egitto contro il Benin in attesa dei quarti di finale dell'AFCON 2025; Diretta/ Egitto Benin (risultato finale 3-1) video streaming tv: la chiude Salah! (oggi 5 gennaio 2026).

Salah e Marmoush in panchina, l'Egitto rischia grosso. Il portiere Shobeir eroe con l'Angola - L’Egitto ha evitato la debacle ma ha rischiato grosso contro l’Angola, centrando l’accesso agli ottavi di finale della Coppa d’Africa. tuttomercatoweb.com