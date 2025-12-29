Formazioni AFCON 2025 mentre Salah è a riposo
Mentre Mohamed Salah si prende un momento di riposo, le squadre dell’Angola e dell’Egitto si preparano a concludere il loro percorso nel Gruppo B della AFCON 2025, che si svolgerà a Casablanca. La competizione prosegue con attenzione crescente, segnando un’importante fase del torneo in attesa delle prossime sfide.
2025-12-29 17:51:00 Il web non parla d’altro: Angola ed Egitto completeranno lunedì a Casablanca il loro cammino nel Gruppo B della Coppa d’Africa 2025 (AFCON). I Palancas Negras devono vincere per evitare l’eliminazione e avere una forte possibilità di raggiungere gli ottavi. I sette volte campioni dell’Egitto hanno vinto il girone con una partita d’anticipo dopo aver battuto Sud Africa e Zimbabwe, che si affrontano nella partita decisiva simultanea del girone a Marrakech. 101GreatGoals.com contiene le notizie sulle squadre e le formazioni iniziali mentre Angola ed Egitto si contendono le loro terze partite AFCON 2025. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
