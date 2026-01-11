Ruba una birra al supermercato giovane ridotto in fin di vita dall'addetto alla sicurezza

Un giovane, tornato al supermercato con un coltello, ha tentato di aggredire l’addetto alla sicurezza. Quest’ultimo, intervenendo, è riuscito a disarmarlo, ma successivamente ha reagito con violenza, lasciando il ragazzo in fin di vita. L’incidente evidenzia le conseguenze di comportamenti rischiosi e la complessità delle situazioni di sicurezza nei negozi.

Il ragazzo era tornato al supermercato con un coltello per aggredire l'addetto alla sicurezza, che lo ha prima disarmato e poi picchiato fino a renderlo incosciente. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

